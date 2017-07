Warframe: l'aggiornamento Chains of Harrow arriva su PS4 e Xbox One

ha pubblicato l'aggiornamentoper. L'aggiornamento gratuito è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dopo aver fatto la sua comparsa su PC a fine giugno.

Chains of Harrow aggiunge interessanti novità tra cui una nuova quest e un Warframe inedito capace di attivare gli scudi e potenziare le abilità degli alleati per un periodo limitato. Tra le altre aggiunte segnaliamo anche la possibilità di equipaggiare armi da lancio e armi secondarie in contemporanea, infine sono state apportate anche migliorie al comparto tecnico del gioco.

Ricordiamo che Digital Extremes è attualmente al lavoro sull'espansione Plains of Eidolon che aggiungerà a Warframe la componente Open World.