Warframe Plains of Edolon arriva su PC settimana prossima; a novembre su console

ha oggi annunciato che, espansione che introdurrà per la prima volta un'area open-world in, sarà disponibile dalla prossima settimana su PC e nel corso del mese di novembre su PlayStation 4 e Xbox One.

Oltre ad introdurre la zona open world, Plains of Edolon porta in dote tutta una serie di nuove quest, equipaggiamenti ed attività inedite, e offre la possibilità di aggregarsi fino a 4 giocatori per affrontare le missioni di gioco.

Contestualmente all'annuncio, la software house ha pubblicato il trailer di lancio e una nuova serie di immagini per l'espansione, che potete trovare rispettivamente in cima e in calce alla notizia. Warframe: Plains of Edolon uscirà la prossima settimana su PC e a novembre su PS4 e Xbox One. Qui trovate oltre 20 minuti di gameplay tratto dall'espansione.