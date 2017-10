Warframe: Plains of Edolon è disponibile a partire da oggi su PC

, la nuova espansione diche introduce per la prima volta un'area open world all'interno del gioco, è disponibile a partire da oggi su. Il contenuto arriverà anche su console durante il mese di novembre.

Oltre alla nuova area open world, Plains of Edolon introduce una serie di quest inedite, nuove attività, nuovo equipaggiamento e la possibilità di affrontare le missioni di gioco in co-op fino a quattro giocatori. Per saperne di più sull'espansione, a questa pagina potete dare un'occhiata a un video gameplay di oltre 20 minuti tratto da Plains of Edolon.

