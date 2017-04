Warhammer 40,000 Dawn of War 3: annunciata la fase open beta

hanno annunciato l’ufficiale weekend Open Beta per. La beta pubblica avrà luogo dalle 19:00 del 21 Aprile fino alla stessa ora del 24 Aprile.

L'Open Beta metterà i giocatori gli uni contro gli altri nel grande e caotico multiplayer di Dawn of War III. Questa modalità di gioco mostra i punti di forza e le debolezze di ogni fazione mentre i giocatori utilizzano potenti eroi e scatenano abilità devastanti per neutralizzare i loro nemici. La demo garantisce l’accesso a tutte e tre le fazioni del gioco: – Space Marines, Eldar e Orki – e ad una selezione di fortissimi eroi d’elite per ognuna di esse, permettendo di sperimentare diverse strategie e vari stili di gioco. L’Open Beta dà inoltre la possibilità di vedere e provare le skin Masters of War, la skin Dark Queen per Lady Solaria (Imperial Knight), la skin Ghost Seer per Farseer Taldeer (Wraithknight) e la skin Big Kustom per Beauty (Morkanaut), tutte disponibili all’uso. Il Masters of War Skin Pack è incluso gratuitamente per chi effettuerà il pre-order presso alcuni retailer selezionati.

Dawn of War III immerge i giocatori nella brutalità crescente di una guerra galattica, dove condurranno unità di eroi d'elite ed eserciti colossali alla vittoria, o all'oblio. Potenti guerrieri e armate imponenti si daranno battaglia nello spettacolare, iconico universo di Warhammer 40,000 di Games Workshop. Il gioco sarà disponibile dal disponibile il 27 Aprile, registrazioni per l'Open Beta a questo indirizzo.