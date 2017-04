Warhammer 40,000 Dawn of War 3 arriva oggi su PC, ecco il trailer di lancio

danno il benvenuto ai giocatori nella battaglia definitiva con l’uscita disu PC Windows . Dawn of War III immerge i giocatori nell’esplosiva brutalità della Guerra Galattica mentre lottano per la supremazia e la sopravvivenza.

Dawn of War III segna il ritorno nel franchise degli elementi essenziali del genere strategico in tempo reale come la costruzione di edifici, di massicce armate e la gestione delle risorse, portando anche elementi innovativi come i potentissimi eroi e la personalizzazione delle unità. Il risultato è una ventata d’aria fresca nel genere RTS, migliorato grazie all’introduzione di unità più grandi e abilità ancora più devastanti. “Questo è un grande giorno per il team di Relic,” ha dichiarato Philippe Boulle, Game Director di Dawn of War III. “Vedere Dawn of War III nelle mani dei giocatori è il culmine di anni di impegno. Abbiamo avuto riscontri positivi durante gli show e con la beta. Siamo emozionati di consegnarlo finalmente ai fan.”

Le battaglie di Dawn of War III prendono vita con tre nemici familiari che si scontrano ancora una volta: Space Marines, super soldati geneticamente modificati che combattono per l’ Impero degli Uomini; gli Eldar, una razza misteriosa con potenti abilità psichiche; e gli Orki, un’orda violenta e brutale di giganti, divertenti da guardare ma terrificanti da incontrare. Una profezia misteriosa, un'arma potente e un pianeta che riemerge, hanno messo in moto gli eventi della campagna in single-player. Dalla prospettiva di ognuna delle tre fazioni, scoprirai una verità oscura sotto la superficie: i destini di Gabriel Angelos, Farseer Macha e Gorgutz 'Ead'unter sono sempre più intrecciati. La campagna, con 17 missioni, ti sfida a comandare eroi epici, a riunire enormi eserciti e a fronteggiare la guerra in diversi ambienti ostili.

Nella modalità Multiplayer, Dawn of War III raggiunge il suo picco mentre fino a 3 giocatori possono affrontarsi in un frenetico testa a testa per conquistare la vittoria. Ma prima di colpire sul campo di battaglia, dovrai forgiare un’armata. Con 3 fazioni, 27 eroi d’elite e 60 Dottrine disponibili da sbloccare, ci sono tantissime nuove opzioni per personalizzare il tuo stile di gioco e sconfiggere i nemici in otto mappe dinamiche. “Questa release rappresenta un passo verso una nuova era per il nostro studio,” ha dichiarato Justin Dowdeswell, General Manager di Relic. “E’ un modo perfetto per celebrare 20 anni di lavoro nell’industria videoludica e preparare a ciò che faremo in futuro. Questo è solo l’inizio.”