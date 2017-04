hanno pubblicato oggi un nuovo trailer diintitolato(Frammenti di Guerra) e incentrato sulla storia del gioco.

Lo Story Mode di Dawn of War III presenta 17 diverse missioni single player, una panoramica del multiplayer sarà disponibile nell'Open Beta che si terrà da oggi e fino al 24 aprile, gli interessati possono iscriversi e riscattare il codice per il download a questo indirizzo.

Il gioco sarà disponibile in esclusiva su PC dal 27 aprile, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Warhammer 40,000 Dawn of War 3.