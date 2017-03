Warhammer 40,000: Dawn of War III uscirà il 27 aprile. Ecco le versioni speciali

Lo sviluppatore Relic Entertainment e il publisher SEGA hanno annunciato quest’oggi che Warhammer 40,000: Dawn of War III uscirà su PC il prossimo 27 aprile. Il gioco può già essere preordinato sia sul sito internet ufficiale che nei punti vendita di tutto il mondo.

Il terzo capitolo dello strategico in tempo reale, annunciato lo scorso maggio, sarà venduto in tre diversi formati: Collector’s Edition, Limited Edition, e Standard Edition. La Collector’s Edition, che costerà 129,99 $, includerà una custodia premium per il disco di gioco, una carta lenticolare - 3D - la colonna sonora ufficiale, una replica del Godsplitter Daemon Hammer, tre stendardi delle fazioni in tessuto e la War Skin Pack

La Limited Edition, invece, sarà venduta al prezzo di 64,99 $, e conterrà la custodia premium, la carta lenticolare e la colonna sonora. Infine, prenotando una qualsiasi tra le tre versioni proposte, i giocatori riceveranno la Masters of War Skin Pack, comprensiva di tre skin cosmetiche.

In cima alla notizia potete trovare il trailer pubblicato quest’oggi sul canale ufficiale del gioco che mostra il pack ottenibile preordinando il titolo. Warhammer 40,000: Dawn of War III sarà disponibile il 27 aprile su PC.