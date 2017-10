Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr sarà pubblicato da Bigben su console

hanno annunciato oggi una partnership per la collaborazione, la pubblicazione e la distribuzione a livello mondiale diper Xbox One e PlayStation 4.

Il gioco, che attualmente è disponibile con Early Access su Steam, è stato accolto positivamente sia dalla community che dalla stampa specializzata che ha rilasciato impressioni positive.

Lo studio di sviluppo NeocoreGames con sede a Budapest ha una profonda conoscenza degli Action-RPG su PC e console grazie alla licenza di "The Incredible Adventures of Van Helsing”.



Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr è un Action-RPG ambientato nell’universo di Warhammer 40K. Il giocatore è un Inquisitore del settore Caligari, una regione infestata da eretici, mutanti, Xenos traditori e demoni del Chaos Gods. Il titolo è giocabile sia in single player che in co-op, sviluppato in modo da permettere al giocatore di intraprendere un grande numero di missioni e obiettivi. Si gioca con un personaggio a scelta nelle tre classi complementari, in ambienti distruggibili che forniscono una buona copertura per sopravvivere ai combattimenti sia tattici sia corpo a corpo.



"Giocando come un Inquisitore in un Action-RPG sviluppato da uno dei più talentuosi studi specializzati sul genere è un sogno che diventa realtà per tutti i fan di Warhammer 40K! Il successo dell’Early Access su Steam è una conferma della qualità del gioco, e noi siamo felici di permettere ai possessori di console di scoprire questo mondo” dichiara Benoît Clerc, Head of Publishing di Bigben.



“Siamo grandi fan del mondo di Warhammer 40.000, per cui cureremo questo gioco con passione nei minimi dettagli. Questo mondo è intenso, brutale e viscerale: perfetto per un Action-RPG” dichiara Zoltán Pozsonyi, producer di NeocoreGames. Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr sarà disponibile nel primi mesi del 2018 su PC, PlayStation 4 and Xbox One.