Per festeggiare l'annuncio diha deciso di rendere giocabile gratuitamente la versione PC di, primo episodio della serie uscito nel 2015.

Da oggi e fino al 26 ottobre, tutti gli utenti di Steam potranno giocare gratis e senza limitaziomi con la versione completa di Warhammer End Times Vermintide, scaricabile cliccando qui. Al termine della settimana di prova sarà necessario acquistare la versione completa per continuare a giocare, quest'ultima è in promozione al prezzo di 7 euro per tutto il mese di ottobre.