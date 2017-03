Warhammer End Times Vermintide vende 1 milione di copie: arriva un DLC gratuito

Lo sviluppatoreè lieto di annunciare cheha venduto oltre un milione di copie. Per celebrare il traguardo, il team indipendente pubblicherà un DLC gratuito sue porterà i due contenutianche su console.

Il DLC gratuito per PC si intitola Lorebook, e offrirà agli utenti nuove opportunità per vivere il mondo di gioco di Vermintide, anche se non verranno incluse nuove armi o nuove mappe nel pacchetto. Fatshark ha confermato che pubblicherà gratuitamente Quests e Contracts su PS4 e Xbox One, permettendo anche agli utenti console di accedere ai 2 DLC rilasciati fino a questo momento soltanto su PC. Con l'occasione vi riproponiamo la recensione di Warhammer: End Times Vermintide.