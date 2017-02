Warhammer Quest è in arrivo su Playstation 4 e Xbox One

Nella giornata di oggi il publisherha annunciato di aver stretto una partnership conper portaresu Playstation 4 e Xbox One. Lo strategico a turni arriverà su console entro la fine del mese di febbraio e includerà tutti i contenuti pubblicati finora.

Basato sul famoso gioco da tavolo, in Warhammer Quest controlleremo un party di eroi ed esploreremo dungeon in cui dovremo affrontare temibili avversari, alla ricerca di grandi tesori. "Da grandi fan dell'universo di Warhammer, abbiamo voluto lavorare con Rodeo Games per portare il fantastico table-top game su console. Con personaggi davvero unici, l'epicità dei giochi di ruolo, le fantastiche ricompense e i dungeon creati proceduralmente, Warhammer Quest è la vera incarnazione digitale del suo omonimo". Queste le parole di Ian Baverstock, director di Chilled Mouse. Se il titolo ha suscitato il vostro interesse e volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della versione PC.