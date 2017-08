: Lo studio indipendenteha annunciato, sequel di, titolo uscito nel 2015 su PC e accolto positivamente da critica e pubblico, con oltre 1,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Warhammer Vermintide 2 è attualmente in fase di sviluppo per PC e console, al momento non ci sono altri dettagli sul progetto. Gli sviluppatori hanno pubblicato un breve teaser trailer e hanno inaugurato la pagina Steam del gioco, maggiori informazioni verranno diffuse il 17 ottobre tramite un livestream.