Warhammer: Vermintide 2 non avrà casse loot; svelati i requisiti PC

Dopo l'annuncio live trasmesso nella giornata di ieri su, lo sviluppatoreè tornato a parlare di, svelando che il titolo non conterrà casse loot.

"Non venderemo casse loot o chiavi per aprirle", si legge sul comunicato pubblicato via reddit dal community manager dello studio di sviluppo. "I loot saranno guadagnati attraverso il gioco, non il portafoglio". Potete consultare il primo video gameplay e le immagini seguendo questo collegamento.

In aggiunta, sono stati pubblicati i requisiti di sistema per la versione PC:

Requisiti minimi:

OS: 64-bit Windows 7 or later

CPU: Intel Core i5-2300 @ 2.80 GHz / AMD FX-4350 @ 4.2 GHz

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870

RAM: 6 GB

Spazio su disco: 45 GB

Requisiti consigliati:

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz or AMD FX-8350 @ 4 GHz

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 series

RAM: 8 GB

Spazio su disco: 45 GB

Warhammer: Vermintide 2 uscirà nei primi mesi del 2018 su PC e in seguito anche su console Xbox One e PlayStation 4. È già possibile prenotare il titolo al prezzo di 26,99 €.