Warhammer: Vermintide 2 uscirà nel Q1 2018, primo gameplay trailer e immagini

Dopo essere stato annunciato nei mesi scorsi,è finalmente apparso sulle pagine di Steam . Come apprendiamo leggendo la scheda del gioco presente sul marketplace di Valve, il gioco diuscirà su PC nei primi mesi del prossimo anno.

I pre-order sono già aperti al prezzo di 26,99 euro con un sconto del 10% attivo fino al 28 gennaio 2018. Come potete notare dall'immagine principale a fondo pagina, sono diverse le novità che il gioco introdurrà nella serie: nuove armi, location e nemici, 15 campagne con 5 eroi, server dedicati, co-op a 4 giocatori, loot system migliorato, alberi delle abilità, e supporto alle mod.

In apertura trovate il primo gameplay trailer di Warhammer Vermintide 2, in uscita nei primi mesi del 2018 su PC e in seguito su Xbox One e PlayStation 4. In calce potete dare uno sguardo ai primi screenshot ufficiali di Vermintide 2.