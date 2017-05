Warner Bros. annuncia tre nuove espansioni per Lego Dimensions

ha annunciato oggi l’uscita di tre nuovi pacchetti di espansione per. I tre pack, che verranno rilasciati il 12 maggio, comprendono ile i, che andranno ad ampliare il gioco.

I giocatori potranno così personalizzare la propria esperienza di gioco, unendo i loro personaggi e universi preferiti in totale libertà. Inoltre, le minifigure LEGO incluse in ognuno dei pacchetti di espansione sono accompagnate da speciali Toy Tag dorati che sbloccano un Campo di Battaglia del relativo brand all'interno del Mondo Avventura in modalità Partita libera. Ogni Campo di Battaglia prevede quattro modalità di gioco differenti e ognuno comprende le proprie trappole, poteri speciali e ambienti interattivi che rendono unica ogni arena.

Il Level Pack de I Goonies comprende un livello completo de I Goonies dove i giocatori possono rivivere il racconto dell’emblematico film degli anni ‘80, aiutando Sloth e Chunk a fuggire dal nascondiglio della banda Fratelli e unirsi agli altri Goonies nella ricerca del tesoro di Willy l’Orbo. I giocatori potranno utilizzare la super forza di Sloth per distruggere e attraversare i muri o giocare nei panni di Chunk e usare la sua famigerata danza del ventre. La Nave Pirata di Willy l’Orbo, interamente ricostruibile, navigherà sulle acque e potrà anche essere riassemblata nella Fanged Fortune e nel Cannone Inferno; lo Skeleton Organ ricostruibile ha l’abilità Colpo sonar e potrà essere riassemblato nello Skeleton Jukebox e nello Skele-Turkey per capacità aggiuntive. Sloth fornisce l’accesso a un nuovo Campo di Battaglia de I Goonies e a un Mondo Avventura dove i giocatori possono esplorare la casa di Mikey, Inferno Cove e i Goon Docks. Una volta completato il livello, sarà possibile rigiocare tutti i livelli impersonando uno dei sette personaggi dei Goonies, risolvere rompicapi aggiuntivi e accedere a ulteriori oggetti collezionabili durante l’avventura nel multiverso LEGO.

I giocatori potranno ampliare le loro magiche avventure in LEGO Dimensions con il Fun Pack di Harry Potter, che include una minifigure LEGO di Hermione Granger. Hermione è in grado di lanciare incantesimi come Wingardium Leviosa per far levitare gli oggetti e Lumos per illuminare luoghi oscuri. Permette inoltre di sbloccare il Campo di Battaglia di Harry Potter per affrontare scontri competitivi e anche un Mondo Avventura dove sarà possibile esplorare Hogwarts, Hogsmeade e Diagon Alley. I giocatori potranno costruire Fierobecco l’Ippogrifo 3 in 1 e usare il suo Stomp Attack per distruggere i mattoncini LEGO d’argento e poi riassemblarlo nel Gufo Gigante o nel Feroce Falco per sfruttarne le abilità migliorate.

I giocatori possono contribuire a fermare il crimine nel multiverso LEGO Dimensions con il Fun Pack LEGO, che include una minifigure LEGO di Chase McCain. Chase può diventare un minatore per distruggere i mattoncini LEGO d’argento o un pompiere per utilizzare il suo Water Beam e spegnere gli incendi. I giocatori potranno usare il loro LEGO City Detective Scanner per rintracciare i cattivi e cambiare travestimento per sbloccare ulteriori abilità. Nel Mondo di Avventura di LEGO City ci sono nuove aree da esplorare come la base lunare Blackwell e il dipartimento di polizia di LEGO City. I giocatori potranno inoltre sfidare fino a tre amici nel Campo di Battaglia LEGO City. Inoltre, l’Elicottero della Polizia 3 in 1 di Chase può essere costruito per sparare dardi ed essere successivamente riassemblato nell’Hovercraft della Polizia o nell’Aereo della Polizia per ottenere abilità di gioco extra.

Sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, LEGO Dimensions è disponibile per i sistemi digitali di intrattenimento PlayStation 4 e PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e per la console Wii U.