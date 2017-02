Warner Bros: in calo le vendite dei giochi negli ultimi mesi

ha commentato i risultati finanziari relativi ai primi 9 mesi del 2017 fiscale (il periodo in esame si è concluso il 31 Dicembre 2016): se da un lato i guadagni nel settore televiso e cinematografico sono stati buoni, dall'altro i videogiochi hanno registrato un calo.

Oltre ai videogiochi, infatti, nel giro di affari di Warner Bros ci sono anche i film e la TV, che negli ultimi mesi hanno rappresentato la fonte di guadagno principale della compagnia (garantendo un fatturato da 13 miliardi di dollari). In calo i numeri registrati dai videogiochi, complice l'assenza di grandi titoli paragonabili a Mortal Kombat X e Batman Arkham Knight (che nel periodo precedente hanno fatto la felicità degli investitori). Del resto i giochi commercializzati dalla compagnia nell'ultimo periodo (come LEGO Star Wars: The Force Awakens, Batman: Arkham VR e Batman: Return to Arkham) si presentavano dall'inizio come produzioni più "piccole" e con meno aspettative di vendita rispetto ai tripla A.