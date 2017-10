Warner Bros si appresta a chiudere il progetto LEGO Dimensions?

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net,si appresta a chiudere definitivamente il brand. Il publisher non ha confermato la notizia ma una mail interna di Dave Dootson diè stata diffusa da una fonte anonima.

Secondo la fonte in questione, Warner avrebbe deciso di staccare la spina a LEGO Dimensions a causa delle scarse vendite degli ultimi set immessi sul mercato, i quali non hanno riscosso il successo commerciale sperato. Inizialmente, WB aveva previsto un supporto almeno triennale, fino all'autunno del 2018, ma i piani sono cambiati e non sembrano essere previsti nuovi pacchetti per l'anno prossimo.

Nella lunga email trapelata, Dave Dootson ringrazia i giocatori per aver reso possibile un sogno e loda gli sviluppatori del suo team per aver dato vita a un mondo vibrante e colorato, dimostrando tutto il loro talento. Restiamo in ogni caso in attesa di conferme o smentite da parte del publisher.