Warren Spector: Dishonored è la serie che incarna meglio lo spirito di Deus Ex

Queste le parole di Warren Spector: "Ai tempi di Deus Ex molti giocatori erano impauriti dalla troppa libertà di scelta, come se non avessero mai effettuato delle vere scelte prima di allora. In tanti mi dissero "Warren, perchè non fai un semplice shooter?" ma io volevo andare oltre. Lo sviluppo del gioco non è stato semplice, avevo delle ambizioni davvero troppo grandi per quel progetto, a questo proposito devo ringraziare Harvey Smith che mi convinse a tagliare diverse parti, tra cui delle missioni sin troppo complesse per l'epoca."

A questo proposito, Spector loda non solo Smith, ma l'intero gruppo di Arkane Studios: "Se devo rendere un gioco più semplice per vendere 20 milioni di copie, allora mi dispiace, ma non vedrete mai più videogiochi a mio nome. In questo senso, penso che Dishonored sia la serie che ad oggi incarna meglio lo spirito di Deus Ex. Molte delle persone che ci lavorano hanno fatto parte di ION Storm e del mio vecchio team, sono quasi tutti miei ex colleghi. Non vedo l'ora che esca Prey e sono sicuro che sarà fantastico!"