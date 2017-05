Warren Spector: in System Shock 3 ci sarà una cosa che non avete mai visto prima

Nella giornata di ieri,ha pubblicato le prime immagini concept per, l'attesissimo sequel di System Shock 2 realizzato con la guida di. Il padre di Deus Ex ha in mente un'idea straordinaria per il gioco, qualcosa che non abbiamo mai visto prima.

"C'è almeno una cosa, qualcosa di incredibile e abbastanza fuori di testa che voglio inserire nel gioco. Non ho idea se funzionerà davvero, ma nessuno ha mai provato a realizzarla in passato, non si è mai visto nulla del genere, posso assicurarvelo." ha dichiarato Warren Spector in occasione dell'evento ospitato da Starbreeze nella giornata di ieri. Di cosa potrebbe trattarsi? La curiosità attorno al progetto non può che continuare a crescere: vi ricordiamo che System Shock 3 è previsto su PC e console entro la fine del 2018.