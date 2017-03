Wasteland 3: Brian Fargo si ritirerà dopo l'uscita del gioco

, veterano dell'industria che ha lavorato all'originaledi, ha dichiarato di volersi ritirare dalla scena dopo la pubblicazione di, il suo nuovo e ultimo progetto atteso su

"Amo questa industria, ma ci sono dentro dal 1981. Ci sono stato ai tempi di Ken e Roberta Williams (co-fondatori di Sierra), ai tempi di Trip Hawkins (fondatore di Electronic Arts). Penso ai miei amici, loro hanno molto più tempo libero di me. È un lavoro molto intenso, totalizzante. Credo che dovrei rilassarmi per un pò." dichiara Brian Fargo nel corso di un'intervista, confermando che Wasteland 3 sarà il suo ultimo progetto, senza dimenticare il recente successo di critica e pubblico registrato da Torment: Tides of Numenera.

