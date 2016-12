Watch Dogs 2: Bundle Contenuti T-Bone disponibile su PlayStation 4

annuncia che il, il primo pacchetto di contenuti aggiuntivi per, è scaricabile per PlayStation 4 al costo di €6.99, oltre a essere incluso nel Season Pass. Il DLC sarà disponibile anche per Xbox One e Windows PC dal 24 gennaio 2017.

Il Bundle Contenuti T-Bone, basato principalmente su Raymond Kenney, conosciuto come T-Bone, include il suo tipico abbigliamento e il suo scuolabus modificato, con tanto di pala da bulldozer per seminare il panico. Inoltre comprende anche la nuova sfida in cooperativa Caos, che ha per protagonista un nuovo e potente nemico, il Granatiere, in grado di utilizzare armi e tattiche avanzate.

I contenuti multiplayer del Bundle Contenuti T-Bone possono essere giocati in Modalità Ospite. I giocatori che possiedono i DLC potranno giocare in cooperativa anche con amici che non hanno acquistato il DLC. In questo modo, la comunità resterà più unita, consentendo ai possessori dei nuovi contenuti di continuare a giocare con i propri amici senza limitazioni. La Modalità Ospite è anche un ottimo modo per chi ancora non possiede tali contenuti di provare comunque le nuove sfide co-op.

Per celebrare il lancio del nuovo DLC, i giocatori potranno partecipare all’evento Caos di

T-Bone. L’evento durerà quattro settimane, proponendo una nuova sfida a tema ogni settimana tramite Ubisoft Club, che darà ai giocatori la possibilità di aggiudicarsi valuta di gioco e alcuni premi speciali per l’evento, come nuove skin per le auto o un nuovo zaino per Marcus. Accedi alla app Ubisoft Club nel telefono di Marcus e seleziona la sfida speciale dell’evento per parteciparvi.