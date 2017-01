Watch Dogs 2: i dettagli per la terza sfida di T-Bone in un nuovo video

Ubisoft ha condiviso un nuovo video per presentare la terza sfida dedicata al pacchetto T-Bone Chaos Event di Watch_Dogs 2. Blow the Lid Off sostituisce l’evento della scorsa settimana, Taco Track Mayhem, che ricompensava i giocatori che la completavano con un bottino di $30.000 di valuta in-game.

Nella sfida di questa settimana verrà chiesto ai partecipanti di combattere contro il nuovo tipo di nemico granatiere, introdotto con il T-Bone Content Bundle, facendo saltare in aria 30 nemici nelle strade di San Francisco. Questa volta, la ricompensa di valuta in-game è stata alzata a $35.000.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Watch_Dogs 2 è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.