ha pubblicato l'aggiornamento 1.11 per tutte le versioni di: questo importante update aggiunge nuove location sulla mappa, nuove danze, vestiti extra ed emote, oltre a migliorare la stabilità del gioco e del comparto online.

L'update offre anche un miglior bilanciamento di alcuni aspetti del gameplay, oltre a risolvere vari bug minori. La patch 1.11 pesa 10 GB su Xbox One e PlayStation 4 mentre su PC il peso è pari a 14 GB, una dimensione notevole per quello che si presenta come un aggiornamento decisamente corposo.

Ricordiamo che i possessori di PlayStation 4 possono scaricare una versione di prova gratuita di Watch Dogs 2 dal PlayStation Store.