Watch Dogs 2: disponibile la patch 1.09 per PC

ha pubblicato la patch 1.09 dianche su PC, dopo averla resa disponibile la scorsa settimana su Xbox One e PayStation 4. Questa patch risolve vari bug e ottimizza vari aspetti della produzione per migliorare la stabilità generale del gioco.

L'utilizzo della RAM è stato ottimizzato, inoltre è stato modificato l'algoritmo che regola l'apparizione della nebbia a San Francisco. Aggiunte anche nuove opzioni per la regolazione del volume della musica e per la densità di pixel, infine è stato aggiunto il supporto per i nuovi controller DualShock 4. La lista completa delle novità è disponibile a questo indirizzo.