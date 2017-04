Watch Dogs 2: disponibile su PlayStation 4 il DLC Nessun Compromesso

ha annunciato che, nuovo DLC di, è ora disponibile su PlayStation 4. Il contenuto aggiuntivo arriva sulla console Sony in esclusiva temporale, mentre verrà rilasciato nel corso del mese anche su PC e Xbox One.

Nessun Compromesso introduce nuovi contenuti per i giocatori, tra cui la nuova operazione DedSec Moscow Gambit, suddivisa in più missioni, che vedrà Sitara chiedere a Marcus un favore personale che lo condurrà a hackerare uno studio di film per adulti. In seguito alla decisione di un famoso regista hardcore di girare una parodia del gruppo per il suo nuovo film DedSexxx, il DedSec decide di dargli una lezione di immagine che sfocia in una brutale schermaglia con i contatti del regista che agiscono all’interno della mafia russa.

Il contenuto aggiuntivo comprende inoltre nuove prove a tempo, tra cui sei gare di auto in singolo che richiederanno ai giocatori di padroneggiare una varietà di veicoli speciali entro i limiti di tempo prestabiliti. Tutto questo sarà accompagnato da una nuova classifica, che ha l’utilità di tenere traccia dei propri miglioramenti.

Infine, Nessun Compromesso aggiunge due nuove armi non letali e tre nuovi pacchetti emergenza, con nuovi veicoli e outfit che consentono a Marcus di vestire i panni di ufficiale della polizia, di un vigile del fuoco o di un paramedico.

Il DLC Nessun Compromesso arriva dopo il sostanzioso aggiornamento pubblicato di recente: potete consultare tutti i dettagli al riguardo seguendo questo indirizzo. In cima alla notizia, infine, trovate il nuovo trailer pubblicato oggi da Ubisoft.