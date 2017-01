Watch Dogs 2: disponibile la versione di prova gratuita su PlayStation 4

ha annunciato che la versione di prova gratuita diè disponibile ora per il download su PlayStation 4, in attesa che il 24 gennaio giunga anche su Xbox One. La compagnia francese ha pubblicato un nuovo trailer che vi riportiamo in apertura di articolo.

La demo permetterà di giocare le prime tre ore di gioco dell'open world di Ubisoft, e di accedere liberamente alle missioni principali incluse, alle side quest, e al seamless multiplayer in tre modalità differenti: "Invasione", "Cacciatore di Taglie" e modalità co-op a 2 giocatori. Se convinti dalla prova, potrete decidere di acquistare Watch Dogs 2 senza download aggiuntivi, e con tutti i progressi raggiunti nella demo trasferiti nel gioco finale.

Watch Dogs 2 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. La versione di prova è disponibile ora per PS4, e arriverà su Xbox Store il 24 gennaio, data in cui verrà inoltre rilasciato su Xbox One e PC il Bundle Contenuti T-Bone.