Watch Dogs 2: il DLC Condizioni Umane arriva la prossima settimana su PS4

ha annunciato con un trailer il prossimo DLC di, intitolatoe in arrivo il 21 febbraio in esclusiva temporale su PlayStation 4, dal 23 marzo su PC Windows e Xbox One.

Il pacchetto propone tre nuove missioni per la storia, nuovi personaggi (oltre al ritorno di alcune vecchie conoscenze) e una nuova area da esplorare. Recentemente Ubisoft ha pubblicato l'aggiornamento 1.11 che migliora la stabilità generale del gioco e corregge alcuni bug, vi consigliamo di installarlo in vista dell'arrivo del DLC Condizioni Umane.