Watch Dogs 2: la modalità multiplayer Showdown sarà gratis per tutti

A inizio settimana,ha annunciato la roadmap di pubblicazione dei prossimi DLC e aggiornamenti di, tra cui troviamo la modalità multiplayer, la quale sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco, anzichè come parte del DLC a pagamento, come annunciato inizialmente.

I motivi alla base di questa scelta sono stati illustrati dal Live Producer Kris Young: "Ci sono due motivi che ci hanno spinto a rendere Showdown un contenuto gratuito. Vogliamo che tutti i giocatori siano in grado di provare questa modalità, il nostro obiettivo è fare in modo che più persone possibili possano mettere mano su questo contenuto, così da garantire un buon livello di sfida. Abbiamo ascoltato i feedback della community, i giocatori ci hanno chiesto più contenuti multiplayer ed ecco perchè adesso offriamo loro la modalità Showdown gratuitamente. Chi desidera più contenuti single player invece potrà trovarli nel DLC Premium No Compromise."

Cosa ne pensate di questa decisione?