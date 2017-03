Watch_Dogs 2: svelata la roadmap per i DLC; tanti contenuti gratuiti in arrivo

Ubisoft ha da poco pubblicato la roadmap dei DLC dedicata a Watch_Dogs 2. La lista svela i contenuti in arrivo nei prossimi mesi, e molti di questi saranno resi disponibili gratuitamente, come nuove modalità PvP e co-op. Di seguito vi proponiamo le novità previste per l'open world a tema "hackeraggio".

Iniziando da aprile, Watch_Dogs 2 riceverà come primo contenuto una nuova modalità PvP (Player versus Player) chiamata Showdown, che metterà due coppie di giocatori l'una contro l'altra in tre tipologie di match competitivi: Steal the HDD; Doomload (una partita simile a "Il Re della Collina") e Erase/Protect the Servers. Queste attività si svolgeranno lungo 15 differenti location, e si passerà da una all'altra senza soluzione di continuità, spingendo i giocatori a utilizzare tutte le abilità apprese durante la campagna.

Nello stesso mese verrà pubblicato il DLC a pagamento chiamato No Compromise, che sarà esclusiva temporanea per console PlayStation 4, e arriverà invece su PC e Xbox One a maggio. Il pacchetto offrirà nuove missioni e la modalità corsa a sei giocatori. Nonostante un lancio non entusiasmante, Ubisoft dimostra di credere nel seguito della sua IP con corpose novità e offrendo numerosi contenuti gratuiti ai giocatori.

Di seguito potete trovare l'immagine che mostra la lista delle novità previste per i prossimi mesi, e vi ricordiamo che Watch_Dogs 2 è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.