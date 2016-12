Watch Dogs 2: trailer di lancio per i contenuti del T-Bone Bundle

Ildiè ora disponibile su Playstation 4 e per celebrare l'eventoha pubblicato un trailer di lancio che ci illustra le novità incluse nel DLC.

Come suggerisce il nome, il pacchetto include alcuni elementi ispirati a T-Bone, pseudonimo di Raymond Kenney, ovvero un outfit personalizzato e Bertha, uno scuolabus corazzato con lama bulldozer anteriore grazie alla quale potrete distruggere e sollevare altri veicoli e portare la distruzione a San Francisco. Il DLC introduce, inoltre, un nuovo nemico chiamato Granatiere e una sfida co-op caos inedita. Il Bundle Contenuti T-Bone è acquistabile a 6,99 euro, mentre i possessori del Season Pass potranno ottenerlo senza alcun costo aggiuntivo. Gli utenti Xbox One e Windows PC, invece, potranno scaricarlo a partire dal prossimo 24 gennaio. Ricordiamo che tre giorni fa Ubisoft ha lanciato la Sfida caos di T-Bone, evento gratuito su tutte le piattaforma che per le prossime quattro settimane ci proporrà alcune prove da superare in cambio di premi speciali.