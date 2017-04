ha recentemente trasmesso un livestream per mostrare i contenuti di, nuovo DLC diin arrivo la prossima settimana. In apertura trovate l video integrale, attenzione perchè la trasmissione contiene spoiler sulla trama del gioco.

Il pacchetto No Compromise includerà nuove missioni e la modalità corsa fino a un massimo di sei giocatori, inoltre in contemporanea con questo pacchetto arriverà anche un corposo aggiornamento gratuito che introdurrà la modalità multiplayer Showdown, disponibile per tutti i possessori del gioco.

No Compromise uscirà il 18 aprile in esclusiva temporale su PlayStation 4 e arriverà nel corso del mese di maggio su Xbox One e PC Windows.