WB Games annuncia la Injustice 2 Championship Series 2017

annuncia che la, un programma mondiale di eSports per l'omonimo picchiaduro di

La serie 2017 vede Warner Bros. Interactive Entertainment collaborare con ESL, Gamelta esports Professional League, GameStop, PlayStation 4 e Twitch per far crescere ulteriormente la community del gioco di combattimento in tutto il mondo. Il programma offre ai giocatori amatoriali e professionisti di Nord America, Europa e Sud America la possibilità di competere in differenti programmi per vincere parte del montepremi totale di $600.000. I migliori giocatori dei diversi programmi si qualificheranno per le gran finali della Injustice 2 Championship Series che si svolgeranno il prossimo autunno.

Injustice 2 Pro Series

La Injustice 2 Pro Series partirà il 26 maggio e sarà trasmessa in diretta su Twitch e sarà articolata in una stagione online e offline della durata di 4 mesi che porterà alla selezione di 16 giocatori in tutto il mondo. I 16 finalisti provenienti da Nord America. Europa e Sud America accederanno alle finali per l’ultima sfida. Le finali Injustice 2 Pro Series si svolgeranno il 17 settembre a Los Angeles.



Injustice 2 GameStop Hometown Heroes

Il torneo Injustice 2 GameStop Hometown Heroes offrei ai giocatori statunitensi che non si sfideranno nella Injustice 2 Pro Series una modalità completamente nuova di partecipare a un programma e combattere vincere premi in denaro. Gestito da ESL il torneo aperto di qualificazione online inizierà il 4 giugno. Otto finali regionali si svolgeranno il 12 agosto presso negozi Gamestop locali e da qui si accederà alle finali che si svolgeranno il 27 agosto alla GameStop Consumer Expo in Las Vegas



Injustice 2 Path to Pro Tournament

I giocatori europei avranno la possibilità di partecipare alle Injustice 2 Championship Series grazie all’Injustice 2 Path to Pro Tournament. Gestito da ESL su PlayStation 4, la competizione si aprirà il 20 maggio per i giocatori di Benelux, Francia, Germania, paesi scandinavi Italia, Spagna e Regno Unito che non partecipano alla Injustice 2 Pro Series. Le finali dell’Injustice 2 Path to Pro si svolgeranno online il 19 agosto con I 12 finalisti dei vari territori.



Injustice 2 Liga Latina

I giocatori di Argentina, Cile, Messico e Peru potranno affrontarsi nella Injustice 2 Liga Latina. Gestita da Gamelta esports Professional League, I tornei di qualificazione online e offline si svolgeranno in ogni nazione a partire da maggio. I migliori giocatori di ogni nazione in cui il programma è attivo si affronteranno nelle finali della Injustice 2 Liga Latina il 13 agosto.



Injustice 2 sarà disponibile dal 18 maggio su PlayStation 4 e Xbox One.