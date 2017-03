We Happy Few: disponibile su PC il Maidenholm Update che introduce tante novità

Quest'oggiha pubblicato un grande aggiornamento per, chiamato, che introduce un'ambientazione inedita, tre livelli di difficoltà, varie modifiche al gameplay e molto altro.

Da oggi potremo visitare l'isola di Maidenholm, e all'inizio della partita sarà possibile scegliere fra tre stili di gioco: Birdwatcher (fame e sete disattivate, gioco in pausa nei menu, più risorse, NPC poco aggressivi e oggetti equipaggiabili istantaneamente), Downer (fame e sete a livello normale, gioco non in pausa nei menu, oggetti equipaggiabili istantaneamente e minaccia degli NPC media) e Vigilante (fame e sete intense, gioco non in pausa nei menu, oggetti non equipaggiabili istantaneamente, NPC molto aggressivi). La colonna sonora è stata rivista e il gioco ora supporta musiche generate proceduralmente. L'aggiornamento, inoltre, corregge una serie di bug, migliora l'interfaccia utente e introduce nuove meccaniche di gameplay, NPC ed Encounter. Il Maidenholm Update è disponibile su PC, mentre arriverà su Xbox One in un secondo momento. Per tutti i dettagli, rimandiamo al changelog ufficiale.