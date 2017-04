Nessuna notizia è giunta al momento riguardo il cast e la possibile finestra di lancio del film, restiamo quindi in attesa di saperne di più.

Dmitri Johnson di Dj2 Entertainment collaborerà allo sviluppo del progetto, supervisionato da Dan Jevons e Paul Brooks di Gold Circle Entertainment , i quali hanno dichiarato che l'obiettivo è quello di creare una pellicola fedele al gioco originale, con l'intento però di stupire i fan di We Happy Few .

