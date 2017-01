We Happy Few: nuovo trailer dedicato agli stili di gioco

ha pubblicato un nuovo trailer di, incentrato sui tre diversi stili di gioco con cui potremo affrontare l'avventura, denominati Birdwatcher, Downer e Survivors.

Di seguito, una breve descrizione delle tre modalità:

Birdwatcher: Una modalità semplificata per chi vuole girovagare per il mondo di gioco e seguire la trama senza troppe preoccupazioni.

Downer: Livello intermedio con un maggior livello di sfida, gli elementi di sopravvivenza sono presenti e i combattimenti non saranno semplici come in modalità Birdwatcher.

Survivors: Modalità pensata per i giocatori hardcore, che metterà a dura prova le doti di sopravvivenza dei giocatori. Trovare risorse sarà molto più difficile e i combattimenti richiederanno una buona dose di abilità per essere superati.

We Happy Few è ora disponibile in early access su Xbox One e PC, la versione completa del gioco vedrà la luce nel corso del 2017.