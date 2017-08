We Happy Few esce in edizione definitiva su PC, PS4 e Xbox One il 18 aprile

Disponibile su PC e Xbox One nelle rispettive versioni Early Access e Xbox Game Preview,è comparso in edizione PlayStation 4 sul listino online di Amazon

Il noto retailer riporta la data di lancio fissata per il 31 dicembre ed il prezzo di vendita a 59,99 dollari, ma entrambe le informazioni sembrano essere al momento dei semplici placeholder.

Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, in attesa di un'eventuale conferma o smentita da parte di Compulsion Games. Intanto, vi ricordiamo che il Maidenholm update della versione PC di We Happy Few ha introdotto tante novità di gioco, fra cui un'ambientazione inedita, tre livelli di difficoltà, varie modifiche al gameplay, musica generata proceduralmente e tanto altro ancora.



Aggiornamento 16/08/2017, ore 19:35: Compulsion Games ha ufficialmente annunciato che We Happy Few lascerà il suo stato di Early Access a partire dal prossimo 13 aprile 2018, arrivando così in edizione definitiva su PC, PlayStation e Xbox One. Stretta inoltre una collaborazione con Gearbox Software, che farà da publisher del titolo.