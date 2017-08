We Happy Few: il team è cresciuto da 7 a 40 persone durante la fase Early Access

Parlando ai microfoni di Engadget, il fondatore diGuillaume Provost ha dichiarato che le vendite didurante la fase Early Access hanno permesso al team di crescere da 7 a 40 persone, con l'obiettivo di realizzare una campagna single player ancora più sofisticata.

"La fase Early Access non ci ha aiutato soltanto a determinare le direzione finale del gioco, ma ha modellato anche il nostro team di sviluppo. Ci ha permesso di raggiungere un livello di profondità e raffinatezza nella Campagna che altrimenti sarebbe stato fuori dalla nostra portata." dichiara Provost, confermando che il team è passato da 7 a 40 persone con all'arrivo di alcuni veterani dell'industria provenienti da importanti realtà come Ubisoft, Square Enix, PlayStation e Warner Bros.

Ricordiamo che We Happy Few uscirà in edizione definitiva su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 13 aprile 2018.