What Remains of Edith Finch a confronto su PC e PS4

ha pubblicato un videoconfronto per le versionidi, la nuova avventura degli autori di. Purtroppo il verdetto non è molto positivo per quanto riguarda la versione, a causa di un frame rate poco convincente.

What Remains of Edith Finch gira a 1080p nativi sia sulla PS4 base che su PS4 Pro, mantenendo su tutte le piattaforme un buon feeling visivo, con immagini nitide e pulite. I problemi arrivano con il frame rate, soprattutto sul modello base di PS4, dove il gioco si mantiene su una media di 25 FPS nelle ambientazioni all'aperto (registrando qualche incertezza anche su PS4 Pro, dove non sembra esserci stato un grande lavoro di ottimizzazione). Insomma, sembra che alla nuova avventura di Giant Sparrow gioverebbe qualche accorgimento tecnico su PS4, magari con il rilascio delle future patch.

Voi su quale piattaforma avete giocato What Remains of Edith Finch?