Tornano gli appuntamenti targati Everyeye Live: la diretta di oggi sarà interamente dedicata a, per l'occasione giocheremo con questa avventura in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle ore 16:00.

What Remains of Edith Finch è un'avventura dalle tinte cupe oscure, che ci vedrà alle prese con il mistero della scomparsa della famiglia Finch. Il live gameplay andrà in onda come di consueto sui nostri canale Twitch e YouTube, a partire dalle ore 16:00: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.