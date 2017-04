ha pubblicato il trailer di lancio di, avventura in uscita martedì 25 aprile su PlayStation 4 e PC, scaricabile via PlayStation Store e Steam al prezzo di 19,99 euro.

Oltre al trailer di lancio (visibile in apertura della notizia) segnaliamo che IGN.com ha pubblicato un video che mostra i primi 17 minuti dell'avventura. Il filmato è disponibile a questo indirizzo, non cliccate sul link se non volete spoiler e anticipazioni sulla trama del gioco.

Ricordiamo che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno acquistare What Remains of Edith Finch con il 20% di sconto sul PlayStation Store, solamente per un periodo limitato.