What Remains of Edith Finch uscirà il 25 aprile su PC e PlayStation 4

Quest'oggi, lo sviluppatore Giant Sparrow, team responsabile della creazione di The Unfinished Swan, e il publisher Annapurna Interactive hanno annunciato che What Remains of Edith Finch sarà disponibile su PC e PlayStation 4 il prossimo 25 aprile.

Inizialmente, la pubblicazione del titolo doveva essera a cura di Sony, che ha in seguito deciso di abbandonare il progetto per ragioni non ancora del tutto chiare. Il gioco arriva dunque nelle mani dei fan dopo un lungo periodo di sviluppo, durato all'incirca quattro anni. What Remains of Edith Finch sarà venduto al prezzo di 19,99$ e, facendo parte della lineup PLAY Collective di PlayStation Store, il pre-ordine garantirà uno sconto pari al 20%.