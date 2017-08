White Day 2 Swan Song annunciato per PlayStation 4

ha annunciatoper PlayStation 4, sequel di, titolo in arrivo in Europa questa settimana. Il seguito è invece atteso per un generico 2018.

White Day 2 Swan Song sarà compatibile con PlayStation VR, anche se gli sviluppatori specificano come il titolo possa essere giocato anche senza il visore. Al momento non ci sono piani per portare il gioco su PC, Sonnori Corporation fa sapere che maggiori dettagli su Swan Song saranno rivelati dopo il lancio di White Day A Labyrinth Named School, atteso su Windows il 22 agosto e su PlayStation 4 per il 25 dello stesso mese.

Sonnori Corporation ha aperto anche il sito teaser di White Day 2 Swan Song, al momento disponibile però solamente in lingua coreana, i testi in inglese arriveranno in un secondo momento.