White Day: l'avventura horror coreana uscirà su PS4 il 4 agosto

Il publisherha annunciato cheuscirà suil prossimo 4 agosto. Si tratta del remake dell'omonima avventura horror coreana uscita nel 2001, in arrivo anche su PC tramite

Definita come un'avventura romantica dalle tinte horror, White Day: A Labyrinth Named School è un survival/stealth in prima persona ambientato in un liceo popolato da strane presenze, in cui il giocatore deve fuggire da un killer che vuole dargli la caccia, mettendo in salvo se stesso e i propri amici. Sulle nostre pagine potete dare un'occhiata al trailer ufficiale del gioco e ad alcune immagini.

