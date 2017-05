White Day: l'avventura horror coreana uscirà su PS4 e PC anche in Europa

ha annunciato che, avventura horror coreana ad ambientazione scolastica, uscirà anche in Europa su(via Steam) e(sia nel formato fisico che digitale) ad Agosto 2017. In cima alla notizia trovate il primo trailer della versione occidentale.

Si tratta di un remake del gioco originale sviluppato da ROI Games nel 2001, pubblicato lo scorso anno nel solo territorio asiatico. White Day: A Labyrinth Named School viene definita un'avventura romantica dalle tinte horror, un survival/stealth in prima persona ambientato in un liceo popolato da strane presenze. Scopo del gioco è fuggire da un killer che vuole darci la caccia, correndo contro il tempo per mettere in salvo noi stessi e i nostri amici.

Il titolo verrà pubblicato ad Agosto 2017 su Steam e Playstation 4.