Wii U: Nintendo sta ritirando le console dai negozi canadesi?

Secondo alcuni rumor,starebbe ritirando Wii U dai negozi. La voce è partita da un utente di NeoGAF che non riuscendo a trovare la console da Best Buy, ha chiesto informazioni a un dipendente della catena, il quale avrebbe confermato il ritiro delle giacenze invendute.

Il dipendente in questione lavora presso uno store canadese di Best Buy ed ha ammesso di non sapere il motivo del ritorno, confermando però che tutte le unità presenti in negozio e in magazzino sono state richiamate da Nintendo.

Secondo altre voci riportate da SegmentNext la cosa non riguarderebbe solamente Best Buy ma anche molte altre catene e negozi online, non è chiaro però perchè la casa di Kyoto avrebbe optato per questa scelta, anziché applicare forti sconti per svuotare i magazzini in vista dell'arrivo di Switch. In ogni caso, niente di quanto riportato è stato confermato, vi invitiamo dunque a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di eventuali chiarimenti da parte della società.