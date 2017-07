Wii U ha venduto 13.56 milioni di console, 3DS sopra i 65 milioni

Dopo aver svelato i dati di vendita die i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, la casa di Kyoto ha pubblicato anche i numeri (aggiornati al 30 giugno 2017) relativi alle vendite totali di Wii U e 3DS.

Le vendite delle console della famiglia 3DS (escluso il New 2DS XL) raggiungono quota 67.08 milioni di unità e 335.10 milioni di giochi venduti, mentre Wii U ferma la sua corsa a 13.56 milioni di pezzi con 99,97 milioni di giochi retail distribuiti dal novembre 2012.

Nintendo 3DS continua a generare ottimi numeri, le vendite sembrano inoltre destinate ad aumentare nei prossimi mesi grazie all'arrivo di titoli molto attesi come Pokemon Sole e Ultraluna. Sul fronte Wii U, invece, Nintendo ha interrotto la produzione in tutto il mondo, tuttavia non ci sono notizie riguardo eventuali tagli di prezzo per smaltire le scorte di magazzino.