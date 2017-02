Wii U ha venduto 13.56 milioni di console e 96 milioni di giochi

Durante l'ultimo report finanziario, la casa di Kyoto ha comunicato cheha venduto 13.56 milioni di unità dal lancio, avvenuto nel dicembre del 2012. Si tratta della consolemeno venduta in assoluto (escludendo il).

Durante l'ultimo trimestre sono state distribuite 200.000 console Wii U, una cifra decisamente bassa se consideriamo l'importanza del periodo festivo per quanto riguarda gli acquisti hardware. Nel corso del suo ciclo vitale, Wii U ha venduto meno di GameCube (fermo a quota 21.74 milioni di pezzi) che fino ad oggi deteneva il primato di piattaforma Nintendo meno venduta di sempre.

Per quanto riguarda il software, i giochi venduti sono 96.52 milioni con una media di 7.1 acquisti per ogni utente, un dato non propriamente negativo, che testimonia la fiducia dei consumatori nei prodotti Nintendo. Di seguito, la classifica dei giochi per Wii U più venduti:

Mario Kart 8 - 8.26 miioni New Super Mario Bros U - 5.62 miioni Super Mario 3D World - 5.47 miioni Nintendo Land - 5.16 miioni Super Smash Bros - 5.16 miioni Splatoon - 4.76 miioni Super Mario Maker - 3.89 miioni New Super Luigi U - 2.89 miioni The Legend of Zelda The Wind Waker HD - 2.11 miioni Mario Party 10 - 2.04 miioni

L'ultimo titolo in arrivo su Wii U sarà The Legend of Zelda Breath of the Wild, in uscita il 3 marzo. Nintendo ha inoltre annunciato che la produzione della cosnole in Giappone è stata sospesa, mettendo così la parola fine alla storia di questa sfortunata piattaforma.