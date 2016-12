Wild Guns Reloaded: il nuovo trailer ci mostra Doris in azione

ha pubblicato un nuovoper, incentrato sul personaggio die sulle sue particolari abilità in battaglia. Il video è stato riportato in calce alla notizia.

Il trailer ci permette di vedere Doris in azione, che come potete notare è un personaggio molto abile con il lancio delle granate e i danni ad area. Ricordiamo che Wild Guns Reloaded, versione aggiornata dell'omonimo sparatutto 2D uscito su Super Nintendo nel 1994, è stato pubblicato in esclusiva su Playstation 4 lo scorso 20 Dicembre (potete acquistarlo sul Playstation Store al prezzo di €22,99). Purtroppo la versione scatolata del gioco è stato commercializzata solo in Nord America.