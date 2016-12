Wild Guns Reloaded per PlayStation 4 è ora disponibile in Europa

Giusto in tempo per Natale,ha pubblicato anche in Europa, la versione aggiornata dell'omonimo sparatutto uscito su Super Nintendo nel 1994 e acclamato all'epoca da pubblico e critica.

Wild Guns Reloaded presenta quattro diversi personaggi (Annie, Doris, Bullet e Clint), nuove armi, boss inediti e livelli del tutto nuovi uniti agli stage classici della versione SNES. Il gioco è disponibile per il download dal PlayStation Store al prezzo di 29.99 euro, in Nord America e Giappone, Wild Guns Reloaded è uscito anche in edizione scatolata mentre non ci sono conferme in merito per quanto riguarda il nostro continente.