Wild West Online: annunciato un nuovo MMO in stile Red Dead Redemption

Recentemente è trapelato sul web uno screenshot proveniente, secondo alcuni insider, da una vecchia build di. In realtà le cose non stanno così, l'immagine in questione è infatti tratta da, un nuovo MMO per PC annunciato nelle scorse ore dallo studio indipendente

Gli sviluppatori definiscono il gioco come un "Western MMO PvP Open World", un progetto certamente ambizioso che si pone l'obiettivo di offrire ai giocatori un mondo aperto liberamente esplorabile, con tantissime missioni da portare a termine e preziosi tesori da raccogliere.

Al momento non ci sono molti altri dettagli, il sito teaser di Wild West Online presenta solamente alcuni screenshot (che trovate in calce alla notizia) e un conto alla rovescia che terminerà il 26 maggio, data in cui dovrebbe partire la campagna di raccolta fondi. L'uscita del gioco sembra essere prevista per la fine dell'anno in fase Early Access e nel 2018 in versione completa.